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كوريا الجنوبية تسجّل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 3 سبتمبر 2020

سجلت كوريا الجنوبية 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

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ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفا و644 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

 

وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.

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