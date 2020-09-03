شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الروسية إلى مصر والإمارات والمالديف والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن القرار جاء فيه " سوف يتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مصر (القاهرة) ورحلتين للإمارات العربية المتحدة (دبي) ورحلتين لجمهورية المالديف (مطار فيلانا) ".
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