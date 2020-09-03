شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حساب رئيس وزراء الهند علي «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن موقع" تويتر "اليوم الخميس أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة. وقال تويتر إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق. وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى". ولم يرد مكتب مودي على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نشرت على حسابه. وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

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