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الصين تخلو من الإصابات المحلية بكورونا لليوم الـ 18 توالياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

الصين تخلو من الإصابات المحلية بكورونا لليوم الـ 18 توالياً

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من سبتمبر، ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق.

 

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وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

 

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 12 من 19 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85077 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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