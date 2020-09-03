دراسة أممية: تداعيات كورونا قد تلقي بـ47 مليون امرأة حول العالم في براثن الفقر

كشفت بيانات جديدة أصدرتها الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن من المرجح أن تلقي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها بـ47 مليون امرأة حول العالم في براثن الفقر.

وأشارت الدراسة، التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المائة.

وأضافت أنه كان من المتوقع قبل اندلاع الجائحة أن ينخفض المعدل بنسبة 2.7 في المائة بين عامي 2019 و2021، معتبرة أن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، وبالتالي ستتأثر النساء، وخاصة النساء في سن الإنجاب.

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وبحلول عام 2021، يتوقع أن يكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، يعشن في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة إلى 121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030.

وأظهرت البيانات، التي تضمنها التقرير، أن الأزمة الصحية العالمية ستدفع 96 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول عام 2021.

وخلصت إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 435 مليون شخص، مع توقعات تشير إلى أن هذا العدد لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2030.