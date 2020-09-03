فسحة الصيف.. من ذكريات عودتي إلى أفغانستان- الحلقة 15

الملا عبد السلام ضعيف، رجل من رجالات الصف الأول في أفغانستان، وأحد الذين شاركوا في المفاوضات التي أددت إلى نشوء حركة طالبان، كان صوتا إعلاميا للزعيم الروحي لهذه الحركة الملا محمد عمر.

مذكرات كتبها ضعيف بيده، وقال فيها كل شيء، باح بما له وما عليه: نشأته ودراسته في المدارس الدينية، ودوره في صد الحرب السوفياتية على أفغانستان. كشف خفايا علاقته بطالبان ما خبره من مفاوضات سرية وعلنية، داخلية وخارجية، وأسرار تقلبه في المناصب المتعددة التي تبوأها ومنها نائبٌ لوزير الدفاع ونائبٌ لوزير المناجم والصناعة.

هنا في هذه المذكرات المثيرة، سيكشف الملا ضعيف، عن طبيعة العلاقة مع الأميركيين، وما يدور في ميدان المعارك، وخلف الكواليس السياسيّة من صفقات وأسرار. دوره منذ أحداث 11 شتنبر التي قلبت حياته وحياة بلده، وبعدها، حين كان صلة الوصل الوحيدة بين أفغانستان والعالم. قبل أن يصبح السجين رقم 306، في سجن غوانتانامو.

إعداد: عادل الكرموسي

في عام 1992، عدت إلى أفغانستان، وعينت إماما لمسجد الحاجي خوشيكار آغا في بلده صغيرة، يسكنها بالكاد 10 أو 15 شخصا، وتقع على الطريق المؤدية إلى مركز إقليم بنجاوي. شعرت بالهدوء والسلام، إذ كانت حياتي تمر بسهولة لم أعهدها من قبل، فتمكنت من التفرغ لدروسي، تفاديت النزول إلى المدينة، ولم أتحرك قط باتجاه المناطق حيث تقام الحواجز، أو حيث تقع أماكن تجمع المجرمين والعصابات.

كلما احتجت شيئا أطلب من شخص بمجموعتي إحضاره لي. وقت قصير جمعني بأصدقائي في فترة الجهاد الذي كنت من وقت لآخر التقيتهم وهم يعبرون القرية، إما من تعودوا الذهاب إلى المدينة، فيعودون ومعهم أخبار الفوضى المنتشرة، وغالبا ما تناهى إلى مسمعي دوي القصف البعيد. أشعرتني هذه الأخبار بعدم الارتياح. ذكرتني بالجهاد والتضحيات التي قدمناها. بدا وكأن ما قمنا به بلا جدوى، لكني تسلحت بالصبر ونصحت مجموعتي بالمثل.

أتى اثنان من أصدقائي لزيارتي في المسجد، هما عبد القدوس وندى محمد وكلاهما مجاهدان، لقد حاربا جنبا إلى جنب خلال الجهاد. دعوتهم إلى العشاء وسهرنا حتى وقت متأخر وتكلمنا.

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قال عبد القدوس الذي استشهد لاحقا في شمال كابول: الحياة لم تعد تحتمل، فلا مهرب من السرقة والنهب. كما انتشر الشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية في كل مكان. وبات الناس يتصرفون من دون أي رادع أخلاقي، وقال عبد الرزاق: “ما العمل يا ملا صائب؟ لقد ظللنا الطريق”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يأتي فيها أصدقائي القدماء وأناس من قريتي لزيارتي، فقد سمعتهم يعبرون لي لشهور عن عجزهم، وعن غياب أي شخص يمكنهم اللجوء إليه، فلا شرطة ولا محاكم لمساعدتهم. وأنا بدوري شعرت بالعجز حين سمعتهم، وأثر في ذلك تأثيرا بالغا، وكثيرا ما تساءلت: واجبي الديني أن أتصرف؟ هل يعد ذلك جزءا من رحلة الجهاد ضد الأفغان الذين خنقوا شعبهم من أجل المال والسلطة.

كان رفاقي في عمر الشباب، ولطالما استطاع جيلهم التحدث بحرية عن الظروف التي لا تحتمل، لكن في الوقت عينه، جيل لم يفكر في نتائج أي عمل أو تحرك. طلبت إليهم أن ينتظروا. فالله عظيم، وقد يتغير كل شيء، لكن الشابين قالا إنهما لن يستطيعا الانتظار من دون الإقدام على أي شيء، فقد أقام القائد صالح حاجزا قرب منزليهما على الطريق السريع الذي يصل قندهار بكابول، ولم يكن هو ورجاله يزعجون المارة ويسرقونهم فحسب، بل كانوا يغتصبون النساء أيضا، خططا لكمين ضده، فقد علما أن القائد صالح قد خطب فتاه تسكن في إحدى المناطق وتعود على اجتياز النهر يوميا للقائها، وأزمعا أن يهاجماه قرب النهر ويقتلاه. وبذلك، على حسب ما قالاه، يتخلص الناس منه.

اتسم المخطط الذي وضعناه بالجدية، لذا استمعت إليهما حتى النهاية، لكنني لم أستطيع موافقتهما عليه، عانى الأفغان في كل أنحاء البلاد من هذا الوضع، فقد انتشر القادة المنشقون واللصوص في شوارع ومدن مقاطعة قندهار. لذا قلت لهما إن قتل واحد منهم لن يحدث أي فرق، كما دققت أكثر في مخططهما، فقلت لهما لنفترض أنكما قتلتما صالح، فلا تظنان إذن أن هناك آخرين ينتظرون موته لأخذ مكانه ويستمرون بما يقوم به،

وحين تعلم قبيلة صالح بأنكما قتلتماه، أتظنان أن أحدا في قندهار سيحميكما من ثأرهم أو حتى رغبتهم في اقتيادكم إلى المحكمة الشرعية، لم يستطيعا الإجابة عن أسئلتي. لذا ظلا صامتين قبل أن يردا: ما العمل إذن يا ملا صاحب؟ فقلت لهما إن الأمر ليس بأيدينا الآن. إن الأمور الواجبة علينا هي مسؤوليتنا بالطبع، لكن علينا أن نتوكل على الله، فنحن لا نعرف شيئا الآن، وقد تتغير الأمور إلى الأسوأ أو الأفضل.

كنا نناقش هذه المسألة حين دخل عبد المحمد إلى الغرفة، وهو شاب من مجموعتي وصل لتوه من المدينة فدعوته لينضم إلينا وشرب الشاي، وقلت له سأتفقد الأوضاع في المدينة. فوجئ عبد المحمد بسؤال فقال لم تسألني عن الأوضاع في المدينة، كدنا نموت على الطريق منذ بعض الوقت، سألته عما حدث وهل وقع حادث سير. فأجاب: لا، بل أتانا صاحب دراجة نارية وأوقف سيارتنا وتقدم نحونا، وفي المقابل، فيما طلب الآخر إعطاءه ساعتنا ومالنا، واجه عبد المحمد المسلحين ووجه كلامه لهما قائلا: أنتما تسرقان الناس في النهار وبلدنا ينهار. فطلبا إليه أن يصمت، إلا أنه عوض إعطائهما ماله، هاجم أحدهما، وفيما يتعاركان وسط الشارع، أوعز عبد الحميد إلى بقية الركاب بمهاجمة اللص الآخر، لكنهم لم يتحركوا.6