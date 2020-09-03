وادي سلامة: إحراق منزلين وسيارات في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت النار في منزلين وعدة سيارات خصوصية في وادي سلامة، فجر اليوم الخميس، إثر شجار نشب في القرية.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي دخلت الحي وأخمدت الحريق الذي شب في عدة نِقَاط من المنزلين.
وأسفر الحريق عن أضرار وخسائر في المنزلين والسيارات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.
إلى ذلك، فتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق وجمعوا الأدلة من المكان.
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