3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخصت، أمس الأربعاء، 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أعلى معدل إصابات قياسي منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومع تواصل تسجيل معدل إصابات قياسي خلال أيام الأسبوع الجاري، ارتفعت الإصابات النشطة في البلاد إلى 23698 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي بلغ 122539 إصابة، ما يعني أن شخص واحد من بين 75 في البلاد أصيب بالفيروس منذ انتشاره.

وأجرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 34131 اختبارا لاكتشاف كورونا، وأظهرت النتائج أن 3074 منها كانت موجبة وشخت إصاباتها بالفيروس في مؤشر لارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى التي بلغت 9.4% علما أنها كانت بالأسبوع الماضي 6.8%.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري شخصت في البلاد حتى الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، 8928 إصابة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بتسجيل الإصابات مع معدل قياسي جديد بالإصابات تجاوز الـ2000 إصابة يوميا.

ومع الازدياد في الإصابات تكتظ أقسام كورونا بالمصابين بالفيروس، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 834 مصابا بينهم 418 مصابا بحالة خطيرة و118 تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع تسجيل 14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخير، ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 969 منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي.

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خلال أسبوع: معدل إصابات قياسي وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

وخلال الأسبوع الأخير سجل معدل قياسي بالإصابات بالعديد من البلدات العربية منها: أم الفحم 217 إصابة، وكفر قاسم 218 إصابة، الطيرة 210 إصابات، ورهط 156 إصابة، فيما تقترب تجمعات سكنية عربية إضافية من المناطق الحمراء، علما أن 17 بلدة عربية مصنفة حمراء بسبب الارتفاع في انتشار الفيروس.

وأما على صعيد البلاد، سجلت خلال أسبوع 1467 إصابة بالقدس، وبني براك 491، وأسدود 385، ومستوطنة "موديعين عيليت" 295، وبيت شيمش 253، وتل أبيب253، وملبس (بيتاح تكفا) 248، وحيفا 222، وأم خالد (نتانيا) 192، ومستوطنة "إلعاد" 178، وعسقلان (أشكلون) 172، وبئر السبع 162، وحولون 157، ونتيفوت 156، وفي مستوطنة "بيتار عيليت" سجلت139، وفي طبرية 74 إصابة.

"كابينيت كورونا" يبحث فرض الإغلاق بالبلدات الحمراء

ومع تواصل الازدياد في الإصابات، يجتمع المجلس الوزاري لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، اليوم الخميس، لبحث إمكانية استئناف الدراسة في البلدات الحمراء، لكن تشير التقديرات أن النية تتجه لفرض إجراءات وتقييدات مشددة والإغلاق في البلدات الحمراء في ظل تسجيل إصابات بالفيروس علما أن أكثر من 1700 إصابة شخصت، أمس الأربعاء، سجلت في بلدات لم تدرج ضمن القائمة الحمراء.

من جانبه، أوضح منسق كورونا، روني غامزو، أنه حتى العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، بحال لم يحدث تغييرات في المعطيات المتعلقة بالإصابات فلا مفر من فرض إجراءات مشددة وتقييدات في جميع أنحاء البلاد.