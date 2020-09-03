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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 3 سبتمبر 2020

 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيف فى الدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

 

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ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري.

 

وفي الليل تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة

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