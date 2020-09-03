الإمارات.. شراكة بين صحة دبي و"التقنية" لرفد القطاع الصحي بكفاءات مواطنة

الخميس 3 سبتمبر 2020

أبرمت هيئة الصحة بدبي، ومجمع كليات التقنية العليا، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية المواطنة في مختلف التخصصات، ورفد القطاع الصحي بكفاءات مواطنة مؤهلة علمياً ومهنياً وفق أعلى المستويات الأكاديمية والعملية.



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وقع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة، أمس، حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام مجمع كليات التقنية العليا، بحضور مجموعة من مسؤولي الجانبين. وتسهم المذكرة في توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التعليم الطبي والتدريب العملي لتأهيل وتمكين الطلبة المواطنين من الانخراط في سوق العمل في مختلف التخصصات الصحية وإعداد الخريجين المؤهلين بالعلوم والمهارات والكفاءات اللازمة للمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الهيئة والقطاع الصحي من هذه الكوادر الصحية.

وتتضمن بنود هذه المذكرة التبادل المعرفي والاستفادة من الموارد والإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين كمصادر المعلومات والمختبرات لتطوير الكوادر الطبية بالإضافة إلى المشاركة في اللجان الاستشارية للمناهج الدراسية للتخصصات الصحية المختلفة كالعلاج الطبيعي والتصوير الإشعاعي والصيدلة وغيرها من التخصصات الصحية للمساهمة في تطوير البرامج الدراسية والعملية لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في الوظائف المستهدفة.