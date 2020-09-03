شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في تتجاوز 26 مليون عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26 مليونا وعشرة آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 861770 جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و122 ألفا و77 إصابة، و185754 حالة وفاة.

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وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و997 ألفا و865 إصابة و123780 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و769 ألفا و523 إصابة و66333 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و5000 حالة إصابة، و17414 حالة وفاة.