شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20 ألفا و644 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.
وأضافت الوكالة أنه تم رصد 188 حالة لانتقال العدوى داخليا و7 حالات وافدة لقادمين من الخارج.
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