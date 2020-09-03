مصرع أحمد أبو عديسان بانقلاب مركبة في بئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب أحمد سالم أبوعديسان (22 عاما)، من قرية بير هداج في النقب مصرعه عند منتصف الليل جراء انقلاب مركبة في مدينة بئر السبع.

ووفقا لطواقم الإسعاف فإنها تلقت بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في المنطقة الصناعية "كريات يهوديت" في مدينة بئر السبع، وعلى الفور وصل الطاقم للمكان وتم استدعاء طواقم الإنقاذ والإطفاء لتخليص الشاب الذي كان عالقا تحت حطام السيارة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن انقلاب مركبة لأسباب لم تعرف بعد، فيما كان السائق عالقا تحت المركبة، حيث كانت حالته حرجة، وتم إقرار وفاته بعد تخليصه.