عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في القاهرة.. 3 ملفات ساخنة تنتظر ممثل الاتحاد الأوروبي

الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365

وصل جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس، قادما على متن طائرة خاصة من بروكسل.



وتستمر زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لمصر، 3 أيام، لمناقشة التعاون وآخر التطورات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة تأكيدها أنه سيلتقيه خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين لبحث ملف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره الفترة القادمة.

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كما سيتم استعراض التطورات الخاصة بشرق البحر المتوسط وفي ليبيا على ضوء مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الليبية والدعوة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أغسطس/آب الماضي خيَر وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، انتظار أثينا فرض عقوبات أوروبية على تركيا في حال عدم عودتها إلى طاولة المفاوضات واحترامها سيادة الدول.

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد هدد تركيا باحتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم مؤخرا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.