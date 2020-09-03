تعرف على آليات توزيع المنتجات البترولية بخطة التنمية وتوفير أرصدة استراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية للعام 2021/20 آليات محددة بشأن دعم منظومة توزيع المنتجات البترولية سواء البوتاجاز، والبنزين والسولار، وذلك من خلال خطة محكمة تهدف لتوفير احتياجات السوق المحلى، وضمان وصول هذه المنتجات للمستهلكين فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب توفير أرصدة من هذه المنتجات.

ووفقا لخطة التنمية فمن المستهدف بخطة عام 2021/20 دعم منظومة توزيع المنتجات البترولية، مثل البوتاجاز والبنزين والسولار والغاز الطبيعى، بهدف ضمان وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

-1الـمنتجات البترولية:

اسـتمرار التنسـيق مع الوزرات والأجهزة الـمعنية بالدولة بخصـوص منظومة نقل وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك لضمان وصولها لكافة المواطنين بسهولة ويسر.

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الوصـول بمعدلات الإنتاج الـمحلي من البوتاجاز للحدود القصـوى، حيث من المستهدف إنتاج نحو 1.85 مليون طن بوتاجاز تكفى حوالى ٪49 من احتياجات الاسـتهلاك الـمحلى، وتوفير باقى الاحتياجات 51% بالاسـتيراد من الخارج، حيث من المستهدف اسـتيراد نحو 1.95 مليون طن بوتاجاز.

توفير أرصـدة إسـتراتيجيـة من البوتاجاز من خلال زيـادة السـعـات التخزينيـة، وزيـادة الأسطوانات المعبأة للدفع بها لأية منطقة بها اختناقات.

الوصـول بمعدلات الإنتاج الـمحلى للسـولار للحدود القصـوى بمعامل التكرير والشركات الاسـتثمارية، حيث من الـمسـتهدف بخطة عام 2021/20 إنتاج حوالى 11 مليون طن سولار تكفى حوالى ٪80 من احتياجات السـوق الـمحلى، واستيراد نحو 2.7 مليون طن سولار السـد باقى احتياجات السوق المحلى.

ومن المستهدف إنتاج حوالى 6.5 مليون طن من البنزين بأنواعه من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، واستيراد نحو 1.2 مليون طن من بنزين 95 أوكتان.