حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مقارنة باليومين الماضيين لتشتد الموجة الحارة مجددا.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات إلى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جداً في جميع المناطق، وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات الى نهايتها في الجبال المتوسطة والعالية الارتفاع.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

في يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جداً في جميع المناطق.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتصل إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال العالية، مع أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جدا في جميع المناطق.

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وتسود أجواء شديدة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتصل الى نهاية الثلاثينيات في الجبال العالية، مع أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويستمر تأثير الموجة الحارة جداً في جميع المناطق.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال مع درجات حرارة مرتفعة جدا وتصل الى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في الجبال، وتسود أجواء خانقة في السواحل والسهل الساحلي.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق بما فيها الجبال، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض بمقدار 4-5 درجات على درجات الحرارة، ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل عام في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجبال.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت وطأة الأجواء الحارة خصوصا المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية.