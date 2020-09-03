مودي ينضم لقائمة المخترقين على تويتر بـ"العملة المشفرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، لقائمة الزعماء الذين تعرضت حساباتهم على موقع تويتر للاختراق.



وبعد اختراق حساب مودي على تويتر، تم نشر تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة، بحسب ما أكده الموقع نفسه.

وأشار تويتر إلى أنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

ولم يرد مكتب مودي على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نشرت على حسابه.

وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

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وفي يوليو/تموز الماضي، اضطرت شركة تويتر إلى إيقاف حسابات رسمية ترتبط بسياسيين ومشاهير ومنعهم من نشر أي رسائل، بعد تعرضها للاختراق.

حينها، تصدر كل من المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست قائمة الحسابات التي تعرضت للاختراق.





وكان الهدف الرئيسي من اختراق الحسابات توجيه طلبات بتبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين)، حيث أمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، كلّ متابع لها 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وحسب تقرير نشرته في مايو/أيار الماضي، حققت تويتر إيرادات إجمالية بلغت 808 ملايين دولار؛ فيما بلغ عدد المستخدمين 166 مليونا.