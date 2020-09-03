عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا ترفض وجود حزب الله ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس 3 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عن عدم رغبتها في أن تكون جماعة "حزب الله"، جزءًا من الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها خلال أيام.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، لتلفزيون "العربية"، إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وأجرى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، مصطفى أديب، الاستشارات النيابية غير الملزمة في عين التينة، مع الكتل البرلمانية للوقوف على آرائهم بالنسبة إلى تشكيل الحكومة.

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وأجمعت مواقف الكتل البرلمانية على دعم الرئيس المكلف وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

وقالت مورجان: "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة".

لكن أشارت في الوقت ذاته إلى أن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

ومع ذلك فإن تصريحات مورجان تأتي على خلاف تعليقات أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خلال زيارته إلى لبنان، حيث قال إن "حزب الله جزءًا من النظام السياسي اللبناني ومنتخب".

وشدد أديب على أن المطلوب لحل المشاكل الداهمة حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي".