جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران قامت قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني صباح الاربعاء بإزاحة الستار عن إنجازاتها الجديدة في مجال الدفاع الجوي برعاية قائد هذه القوات العميد عليرضا صباحي فرد. وخلال هذا المراسم استعرضت قوة الدفاع الجوي الإيرانية أجهزة رادار كاشف 99. ورادار “كاشف – 99) هو رادار ثلاثي الأبعاد مع مصفوفة مرحلية، ومتحرك مصمم لرصد الاجسام الطائرة الصغيرة، وتم تصميمه في مركز أبحاث التقنيات الحديثة بقوة الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني.

ويبلغ مدى هذا الرادار 12 كيلومترا، وقادر على كشف 300 هدف في وقت واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايران تكشف عن رادار يرصد 300 هدف في وقت واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.