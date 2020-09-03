إنهيارات في طرق رابطة بين قرى جماعة تافراوت بسبب الأمطار الغزيرة- فيديو

شهدت الطريق الرابطة بين قرى منطقة آيت عبد لله، بجماعة تافراوت إقليم تزنيت، انهيارات تسببت في الحد من حركة التنقل، بين القرى، بسبب الأمطار القوية التي ضربت المنطقة.

وأفاد أحد العالقين في حديث مع “اليوم 24″، بأن الطريق المنهارة، وهي المسلك الوحيد للساكنة من أجل الانتقال الى القرى الأخرى، وأن مشكل الانهيار هو دائم، بسبب ضعف البنية التحتية.

وأضاف ذات المصدر، أن الفيضانات ضربت أيضا محل للبقالة موجود في المنطقة وبعض البنايات، مما خلف خسائر فادحة.