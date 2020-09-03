الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 12 من 19 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85077 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.