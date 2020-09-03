شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تلامس 4 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إن البرازيل سجلت 46934 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشي بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

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