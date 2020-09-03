شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الحقوق التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف جميعها ودمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحقوق وفقا لما ورد فى القانون.

ووفقا للقانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

1. عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.

2. تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

3. إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه الحقوق.

4. المساواة الفعلية فى التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

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5. تهيئة الظروف واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوى الإعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.

6. ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.

7. احترام حريتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .

8. حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

9. اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

10. توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.