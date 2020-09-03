فسحة الصيف.. الجوائح بين الأمس واليوم 2/1

عبده الفيلالي الأنصاري*

وُسمت الموجة الحالية من المرض المعدي فورا بالجائحة، لما شلّت معظم مرافق الحياة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية عبر العالم.

هذا يدل على أن الذاكرة الجماعية لا تزال تكتنز آثارا وذكريات لحالات مماثلة وقعت في الماضي. وبالتالي، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا الظرف هو: إلى أي حد يمكن مقارنة الموجة الحالية بالجوائح التي حدثت في الماضي؟

من بين العديد من الدراسات التي أنجزت خلال العقود الأخيرة حول جوائح الماضي، تبرز ثلاث منها، أولها كتاب فيليب زيكلر (1929-….) الموت الأسود (1970)، وثانيها لأحد رواد التاريخ العالمي ويليام ماكْنِيل (1918 – 2016) الشعوب والأوبئة (1971)، وثالثها الموت الأسود في الشرق الأوسط (1977) لمايْكل دُولز (1989 – 1942). هذا الأخير هو الذي يهمنا في هذه القراءة، لكونه يركز على أحداث همَّت مجتمعات جنوب وشرق المتوسط، إذ أن عبارة “الشرق الأوسط” التي اختارها كعنوان، واستعملها بشكل واسع، إذ ضمت كل مناطق جنوب وشرق المتوسط، من الأندلس إلى الأناضول.

والواقع أن الذي حظي باهتمام المؤلف هو المجال الذي شكل فيه الإسلام دين أغلبية الساكنة. ولذلك، وفَّر مرجعية عامة للتعامل مع واقع المرض المعدي والموت السريع لأعداد كبيرة منها، وما بدا للناس آنذاك على أنه انهيار كل ما شيده الإنسان. ويبدو هدف المؤلف واضحا في طريقة هندسة دراسته تسلسل فصولها، حيث ينطلق من معطيات حول موجات وباء الطاعون في الماضي، لينتقل بالتدريج إلى مقارنات بين التصورات التي سادت في أوروبا المسيحية والمجال الإسلامي، والتي أدت إلى ردود فعل متباينة في مواجهة تحدٍّ واحد.

Advertisements

رام دُولز، على طريقة مدارس تاريخية حديثة، معالجة الموضوع بشكل شمولي، حيث تناول ظاهرة الأوبئة من كل الأوجه الممكنة، إلى حد دفع أحد المؤرخين المعاصرين، وهو ريتشارد بُوليِيتْ، إلى اعتبار أن دُولز لم يترك أي جانب دون أن يعالجه بطريقة منهجية، وأنه بذلك “قتل الموضوع”، وجعل من الممكن نقل النقاش إلى مستويات أخرى، أي طرح أسئلة جديدة فيما يخص تأويل ما حدث في الماضي.

ينطلق المؤلف من الكتابات التي خلفها معاصرون لتلك الموجات، سواء من داخل مجتمعات المسلمين أو من خارجها، بما في ذلك ملاحظات دوَّنها مسافرون أوروبيون، وقارن بين مختلف التقارير والملاحظات المتوفرة، ما مكنه من ضبط العديد من المعطيات، بداية بتاريخ مختلف الموجات والمراحل التي قطعتها. وتمكن بذلك من تحديد النواحي التي انطلقت منها تلك الموجات وظروف انطلاقها، ثم الطرق والمسارات التي تدرجت فيها.

لقد توصل إلى أن منبع كل تلك الموجات كان في آسيا الوسطى، حيث وجدت أنواع من الجرذان البرية التي تنقل العدوى، كما أمكنه تأكيد ملاحظات قدمها معاصرون لتلك الموجات، ركزت على تزامن كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات مع انطلاق موجات العدوى، ووجد لذلك أسبابا وتعليلات مقبولة علميا، حيث إن ما كان يحدث آنذاك أخرج تلك الجرذان من مكامنها وجعلها تقترب من الإنسان أكثر من المعتاد، ما تسبب في انتقال الحشرات الحاملة للجرثوم إلى البشر، وبعد ذلك، في تفشي العدوى من الشرق إلى الغرب “مثل جيش يستحيل صده”.

وتمكن المؤلف كذلك، بواسطة تحريات مدققة، من تحديد طريق انتقال الوباء ليصيب في آن واحد مجتمعات تقع في جنوب المتوسط وشماله. ويلاحظ، في هذا السياق، وجود ثلاث طرق أساسية تربط بين آسيا الوسطى (منغوليا) والمناطق المجاورة للمتوسط. هناك طريق بحرية من موانئ الصين الشرقية إلى البحر الأحمر مرورا بالمحيط الهندي، وهي ما سماها بالطريق الجنوبية. وهناك طريق شمالية تتَّبِعها قوافل التجار، وتمر عبر مناطق آسيا إلى شبه جزيرة القرم، التي كانت تشكل آنذاك أهم محطة لوصول قوافل التجارة المقبلة من الشرق، التي كانت تنطلق منها سفن من البندقية وجنوة تعرج على موانئ المتوسط. وبين الجنوبية والشمالية، توجد طريق أخرى، تتكون من جزء بحري وجزء بري، حيث كانت السفن توصل حمولتها إلى موانئ في جنوب العراق الحالي، لتتكفل قوافلٌ برية بإيصال الحمولات إلى مناطق المتوسط.

وتوصل المؤلف إلى أن كل موجات الوباء كانت تمر عبر الطريق الشمالية، وأن التجارة البحرية في الحوض المتوسط آنذاك كانت المسؤول الأساسي عن “توزيع” الوباء عبر موانئ هذا الحوض، في جنوبه وشماله.