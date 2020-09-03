بعد المقال المثير للجدل الذي نشره أحمد الشرعي، في موقعه “لوبسيارفاتور أنفو”، عن أعضاء مزدوجي الجنسية في اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي، الذين وقعوا على عريضة تنتقد تراجع الحريات في المغرب، تبين أن العضو الوحيد في اللجنة الملكية الذي وقع على العريضة، هو إدريس كسيكس، الصحافي والكاتب.
لكن كسيكس ليس مزدوج الجنسية، فهو يتوفر على جنسية مغربية فقط، حسبما علمت “أخبار اليوم”، ما يطرح السؤال حول من يقصد الشرعي لانتقاده، وهل هناك أشخاص آخرين في اللجنة معنيون، أم الأمر وقع فيه خلط.
وكان الشرعي قد تلقى ردا عنيفا من سميرة سيطايل التي اتهمته بالشعبوية بسبب تشكيكه في ولاء مزدوجي الجنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقطة نظام.. كسيكس ليس مزدوج الجنسية فمن يقصد الشرعي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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