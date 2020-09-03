الجزائر تسجل 325 إصابة جديدة بكورونا وتخفف من القيود المفروضة منذ ستة أشهر

لا زالت الجارة الشرقية الجزائر، تسجل انخفاضا يوميا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وفي عدد الوفيات اليومية، بعدما كانت تتصدر دول المنطقة في الوفيات اليومية، بالتوازي مع إطلاق إجراءات تخفيف جديدة.

وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و7 وفيات خلال نفس الفترة، فيما تماثل 253 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، الذي لا زالت الجارة الشرقية تلقيه يوميا، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 45.158 من بينها 325 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1525 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 31746 شخصا، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

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وأضاف فورار، أن 16 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، و12 ولاية أزيد من 10 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة، في الوقت الذي انخفض عدد المصابين بكورونا المتواجدين في العناية المركزة إلى 35 حالة.

وبالموازاة مع تراجع الوضع الوبائي بالبلاد، بدأت الجزائر في رفع قيود جديدة كانت قد أقرتها مع بداية أزمة كورونا، منها فتح أبواب المؤسسات السجنية للزيارات العائلية، بعدما أغلقت لستة أشهر.

يشار إلى أن الجارة الشرقية لم تتخذ قيود تخفيف السفر، حيث لا زالت حدودها مغلقة، كما أن عددا من الولايات لا زال العمل فيها بمنع التجول الليلي مستمرا.