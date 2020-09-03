أمزازي: إشراك الأسر في اختيار نمط التعليم ليس من باب التخلي عن مسؤولية الوزارة

خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء، للحديث عن خلفيات اتخاذ وزارته لقرار دمج التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، في انطلاق الموسم الدراسي الكرتقبة الاثنين المقبل.

وقال أمزازي اليوم، في حديثه خلال برنامج على القناة الثانية، إن القرار المتعلق بشكل انطلاق الموسم الدراسي، لا يعد تربويا فقط، وإنما تتحكم فيه صحة وسلامة المواطنين، والوزارة اشتغلت منذ مدة على عدد من الفرضيات، بشأن الدخول العادي والوضع المقلق، منذ يوليوز، قبل أن يتم اتخاذ قرار إعطاء الاختيار للأسر.

وأوضح الوزير، أنه تم توفير اختيار التعليم الحضوري لأن هناك عدد من الأسر التي لها إكراهات، مثل الأسر التي تشتغل، إذ لا يمكن للآباء مواكبة التعليم عن بعد فيها، كما أنه في كلتا الحالتين، الوزارة مسؤولة عن توفير تعليم عن بعد بجودة وتعليم حضوري آمن، مشددا على أن إشراك الأسر في اختيار نمط التعليم، ليس من باب التخلي عن مسؤولية الوزارة، ولكن من باب الإشراك.

ويقول الوزير، إنه منذ البداية، رفضت وزارته خيارات تأجيل الموسم أو إقرلر سنة بيضاء، لأن دراسات علمية تشير إلى تقلص التعلمات خلال التوقف الطويل، كما أن هناك ضبابية حول مستقبل الوضع الوبائي، ولا توجد ضمانات تتعلق بتحسن الوضع بعد شهر أو شهرين.

ومن بين ما دفع الوزارة للتشبث بالدخول الدراسي في شتنبر، حسب أمزازي، رمزية الدخول المدرسي والرغبة في الاحتفاظ بها، واستثمار شهر شتنبر للمراجعة والتثبيت والاستدراك، مضيفا أن “هناك تباين بين تعلمات التلاميذ، وللتقليص من هذا التباين نحتاج المراجعة”.