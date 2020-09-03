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البحث عن سفينة مفقودة تحمل ماشية قبالة اليابان

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شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن سفينة مفقودة تحمل ماشية قبالة اليابان والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن خفر السواحل الياباني يبحث عن سفينة شحن تحمل ماشية وعشرات من أفراد الطاقم وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.

وذكرت الهيئة أن السفينة جلف لايفستوك 1 أرسلت نداء استغاثة من بحر الصين الشرقي، إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان.

ومن المعتقد أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة وطاقما من 43 فردا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا وواحد على الأقل من أستراليا.

وتعرقل الرياح القوية والأمطار المصاحبة للإعصار مايساك الذي يضرب المنطقة جهود إنقاذ السفينة التي كانت في طريقها إلى الصين قادمة من نيوزيلندا.

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