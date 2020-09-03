شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 165 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة مقارنة مع 176 إصابة و19 وفاة أول أمس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و 5461 حالة وفاة".

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