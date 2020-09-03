شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تؤكد إصرارها على التدخل العسكري في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

صعّدت تركيا من تدخّلها في الأزمة الليبية بتأكيدها على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار أنها ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالات العسكرية والأمنية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال أكار في أنقرة، الثلاثاء، وزير دفاع حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس صلاح الدين النمروش.

وفيما عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، جلستين إحداهما مغلقة، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حول الوضع في ليبيا، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن ليبيا على رأس أولويات الاتحاد، مشيرًا في حسابه على «تويتر» إلى أنه التقى، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، معربًا عن ترحيبه باتفاق السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا مواصلة دعم الحوار والحل السياسي الذي تقوده ليبيا للنزاع.

كما التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة، الثلاثاء، جوزيب بوريل لبحث تثبيت ودعم وقف إطلاق النار، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن صالح طلب دعم الاتحاد الأوروبي، لتثبيت وقف إطلاق النار، وإيداع عوائد النفط في حساب خاص مجمّد إلى حين تشكيل سلطة موحّدة.

وأضاف بليحق أن رئيس البرلمان الليبي طالب بضرورة الضغط على الأطراف الليبية من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، مؤكدًا أن ذلك لن يكون إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب.