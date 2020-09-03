شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مواقف المملكة راسخة من القضية الفلسطينية ولن تتغير والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي على ثبات مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

الطيران المدني

وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، صرح أمس بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

فتح المجال الجوي

ويأتي فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم والمغادر من الإمارات إلى كافة دول العالم، بناءً على طلب مباشر من أبو ظبي، حيث تمت الموافقة عليه بناءً على رغبة الأشقاء الإماراتيين، وهو لا يتخطى بأي حال من الأحوال لأية أمور أو التزامات أخرى. كما تلتزم المملكة نصا وروحا بما يجمعها مع أشقائها في المنطقة من اتفاقيات دامها لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تمس أمنها أو استقرارها.

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ولا يحمل إتاحة المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم إلى الإمارات أو المغادر منها أي رمزية أبعد كما قد يتخيل البعض، ولا يتجاوز في مفهومه إجراء قانونيا روتينيا لتسهيل العبور من خلال أجوائها، سواءً للطيران التجاري أو الخاص.

طلبات العبور

وتتعامل المملكة مع طلبات عبور أجوائها من منطلقات قانونية وإجرائية بعيدا عن أية اعتبارات سياسية من منطلق احترامها لالتزاماتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعيدا عن أية محاولات لتصوير ذلك على نحو غير صحيح.

لم تتردد المملكة في الموافقة على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نزولًا عند رغبة الأشقاء الإماراتيين بالسماح للطيران التجاري بالعبور عبر أجوائها، ومثل هذه الطلبات حال ورودها تخضع للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقة عليها.

ويأتي فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية القادمة إلى الإمارات أو المغادرة منها، تجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الرياض وأبو ظبي والتعاون الثنائي المميز في المجالات كافة.