بومبيو: التحدي الحالي للبنان هو نزع سلاح «حزب الله»

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي: «أعمل بشكل وثيق مع الفرنسيين، نتشارك الهدف نفسه».

وأضاف: «لم يعد يمكن أن يستمرّ الوضع كما كان سابقاً، إنه مجرّد غير مقبول، أعتقد أن الرئيس ماكرون قال الأمر نفسه».

وتابع: «ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم بإصلاحات عميقة، اللبنانيون يطلبون تغييراً حقيقياً، والولايات المتحدة ستستخدم وجودها ووسائلها الدبلوماسية لضمان أن يتحقق ذلك».

وانتقد بومبيو مرة جديدة «حزب الله»، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، داعياً إلى نزع سلاحه، فقال: «نعرف جميعاً تاريخ لبنان: الجميع سلّم أسلحته باستثناء (حزب الله). إنه التحدي الحالي».

وفي إطار الضغط الدولي المتواصل، يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بيروت الأربعاء، في ثاني زيارة لمسؤول أميركي منذ الانفجار. وسيحضّ المسؤولين وفق بيان عن الخارجية على «تنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني».

