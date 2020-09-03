الأهلي المصري يعاقب لاعبه كهربا بخصم مليون جنيه من مستحقاته



قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد

المنعم "كهربا"، نظراً لما بدر منه قبل تمرين الفريق الذي جرى صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز.

وذكر الأهلي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني أنه بعد انتهاء كهربا من التمرين ووصوله إلى منزله، قرر العودة إلى مقر النادي وقدم اعتذاراً لسيد عبد الحفيظ وحارس المرمى محمد الشناوي على ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق.

وأضاف أن اللاعب أكد احترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

وكان كهربا دخل في مشادة مع زميله حارس المرمى محمد الشناوي قبل تمرين الفريق اليوم.



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