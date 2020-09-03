شكرا لقرائتكم العراق.. قتلى من عناصر حرس الحدود في كمين لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية في العراق، بأن عددا من جنود حرس الحدود العراقي قُتلوا، فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، جراء كمين نصبه تنظيم داعش، على إحدى النقاط الحدودية بمحافظة الأنبار، غرب العراق.

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