شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختصاصات للأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام أهداف واختصاصات وموارد الهيئة، والتى تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها. كما حدد القانون في المادة رقم 22 اختصاصات الأمين العام للهيئة والمسئول عن سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا كالآتى: 1- تنفيذ قرارات الهيئة. 2- تصريف شئون الهيئة. 3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها. 4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة. 5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة. 6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من: Advertisements 1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة. 2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية. 3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. 4- ريهام علی مصطفی کامل السهلى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة . 5- جمال راجى عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة . 6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة. 7- سامى عبد السلام سعدون عبد المعطى - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام . 8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين. ونصت (المادة الثانية) على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات.

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