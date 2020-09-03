اخبار العالم

"تمرد الدقهلية" ردا على أكاذيب دعاء خليفة: يسيطر عليها الأنانية ومفصوله من الحركة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "تمرد الدقهلية" ردا على أكاذيب دعاء خليفة: يسيطر عليها الأنانية ومفصوله من الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أعضاء حركة تمرد بمحافظة الدقهلية، بيانا للتنديد للرد على أكاذيب دعاء خليفة، عضوة تمرد السابقة، وجاء فى البيان: "الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين، وتوضيحا أنا اقصد آى شخص يحاول استغلال الشباب كما تحاول المدعوه دعاء خليفة، حيث كانت عضو في حركة تمرد فاستطاعت أن توهم بعض رجال الأعمال فى محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى".

 

وأضاف البيان: "ومن وراء هذه الأكاذيب تحاول استغلالهم وكما فعلت وكشفها الشباب وتم فصلها من الحركة، حيث أن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب بلدنا مصر وأننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر آى مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ، وسيظل عملا تتحاكاه الاجيال، اما هذه المدعوة تسيطر عليها الأنانية وحب الذات وترغب في الحصول علي آى منصب سياسي وبآى طريقة ولها سجل حافل بهذه المحاولات".

 

وتابع: "ونحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركة تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والأبتزاز السياسى الذى تحاول أن تحصل بيه علي أي مكتسب ليس لها الحق فيه".

 

واختتم البيان بأسماء المكتب الإدارى لحركة تمرد محافظة الدقهلية: 

 

خالد الصعيدي مسؤل قطاع الدلتا لحركة تمرد 

 

هشام بكر أمين تنظيم حركه تمرد لمحافظة الدقهلية

 

هاني عبادة مسؤل الااتصال السياسي بالمحافظة الدقهلية

 

محمد فياض مسؤل العمل الجماهيري 

 

Advertisements

عاصم أبو الدهب 

 

السيد عبد الغني قراقيش 

 

شعبان زاهر 

 

محمد العلاوي 

 

محمد المحمودي 

 

أحمد نعيم 

 

فاطمه العيوطي

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تمرد الدقهلية" ردا على أكاذيب دعاء خليفة: يسيطر عليها الأنانية ومفصوله من الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا