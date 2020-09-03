شكرا لقرائتكم خبر عن "تمرد الدقهلية" ردا على أكاذيب دعاء خليفة: يسيطر عليها الأنانية ومفصوله من الحركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أعضاء حركة تمرد بمحافظة الدقهلية، بيانا للتنديد للرد على أكاذيب دعاء خليفة، عضوة تمرد السابقة، وجاء فى البيان: "الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين، وتوضيحا أنا اقصد آى شخص يحاول استغلال الشباب كما تحاول المدعوه دعاء خليفة، حيث كانت عضو في حركة تمرد فاستطاعت أن توهم بعض رجال الأعمال فى محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى".
وأضاف البيان: "ومن وراء هذه الأكاذيب تحاول استغلالهم وكما فعلت وكشفها الشباب وتم فصلها من الحركة، حيث أن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب بلدنا مصر وأننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر آى مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ، وسيظل عملا تتحاكاه الاجيال، اما هذه المدعوة تسيطر عليها الأنانية وحب الذات وترغب في الحصول علي آى منصب سياسي وبآى طريقة ولها سجل حافل بهذه المحاولات".
وتابع: "ونحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركة تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والأبتزاز السياسى الذى تحاول أن تحصل بيه علي أي مكتسب ليس لها الحق فيه".
واختتم البيان بأسماء المكتب الإدارى لحركة تمرد محافظة الدقهلية:
خالد الصعيدي مسؤل قطاع الدلتا لحركة تمرد
هشام بكر أمين تنظيم حركه تمرد لمحافظة الدقهلية
هاني عبادة مسؤل الااتصال السياسي بالمحافظة الدقهلية
محمد فياض مسؤل العمل الجماهيري
عاصم أبو الدهب
السيد عبد الغني قراقيش
شعبان زاهر
محمد العلاوي
محمد المحمودي
أحمد نعيم
فاطمه العيوطي
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