الناظور.. شاب يضع حدا لحياته شنقا بلف شباك الصيد حول عنقه

اهتز إقليم الناظور، أمس الثلاثاء، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شاب في عقده الثالث، على وضع حد لحياته شنقا، داخل منزل أسرته، الموجود في جماعة إعزنن.

وبحسب المعطيات الموتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن أحد أفراد أسرة الهالك عثر على جثة الأخير معلقة بحبل خاص بشباك الصيد داخل منزله.

وأضافت المعطيات ذاتها أن الهالك لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، إذ لاتزال أسباب وفاته غامضة.

ونقلت سيارة إسعاف الهالك إلى مستودع الأموات، التابع إلى المستشفى الإقليمي في الناظور، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي، تحقيقاتها في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.