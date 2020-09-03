أزيلال.. متابعة شاب في حالة اعتقال لتنظيمه حفل زفاف بحضور مدعوين

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال اليوم الأربعاء، متابعة شاب في الثلاثينيات، وتم إيداعه بالسجن المحلي بأزيلال، وذلك بعد اتهامه بخرق حالة الطوارئ.

وأوضحت مصادر محلية، أن شاب في عقده الثالث، كان قد عقد قرانه الأسبوع الماضي بحضور المدعوين وعائلة العريسين، لتتم متابعته من طرف السلطات، بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شريط فيديو يوثق لأطوار حفل زفاف نواحي أفورار، نشره فنان شعبي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثار ضجة، بعد مطالبة عدد من النشطاء بمحاسبته على خرقه لحالة الطوارئ.

ولاتزال السلطات تمنع تنظيم حفلات الأعراس، وذلك منذ أزيد من 6 أشهر، تفاديا لانتشار فيروس كوفيد-19، على الرغم من إعلان تخفيف تدابير الحجر الصحي، والسماح باستئناف عدة قطاعات لأنشطتها.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق أنه على الرغم من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه تم منع تنظيم حفلات الأعراس، والجنائز والتجمعات في مختلف المناطق، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وتسجيل بؤر جديدة.