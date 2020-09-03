شاهد.. نادي القضاة بمصر يصدر طبعة خاصة من كتاب دار القضاء العالي لخالد القاضي

الخميس 3 سبتمبر 2020

أصدر نادي القضاة بمصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن طبعة خاصة من كتاب ( دار القضاء العالي .. رمز العدالة وقدسية القضاء ) تأليف المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، وقامت مطابع الشرطة برئاسة اللواء علي عبد الرحمن بطباعة الكتاب لهذه الطبعة الخاصة ، وهو يقع الكتاب في 560 صفحة ملونة فاخرة من القطع الكبير ، وغلاف هارد كافر .



صرح بهذا المستشار الدكتور خالد القاضي مؤلف الكتاب ، وأضاف أن الكتاب يعد أول مؤلَّف توثيقي لدار القضاء العالي منذ نشأته عام 1937 م، ويتناول تعريفًا لدار القضاء العالي ( المبنى والمعنى )، وللصروح القضائية المناظرة له حول العالم في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية وسلطنة عمان وباكستان، كما يعرض الكتاب لعدد كبير من رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومحكمة واستئناف القاهرة والنواب العموم ورؤساء نادي القضاة والمحكمة الدستورية العليا ونقباء المحامين ووزراء العدل.

ويسجل «القاضي» في هذا الكتاب جوانب من عظمة هذا الصرح القضائي الكبير، فقد عرض للتنظيم القضائي المصري، ولأعمال متنوعة من الأحكام القضائية والمرافعات والقرارات الصادرة من دار القضاء العالي سواء من محكمة النقض أو استئناف القاهرة أو المحكمة العليا ثم الدستورية العليا والنيابة العامة، كما نشر «القاضي» في ملحقي الكتاب أقوال عدد من المفكرين والمثقفين ولتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي حول دار القضاء العالي، واختتم القاضي الكتاب بعدد من مقالاته حول القضاء عبر مسيرته الممتدة.

وقد أهدى القاضي النسخة الأولى من تلك الطبعة لرئيس نادي القضاة ، وبعض القضاة وأساتذة الجامعات الذين حضروا الإهداء .

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كما حرص القاضي على تكريم مطابع الشرطة بإهداء الكتاب لرئيس المطابع اللواء علي عبد الرحمن والتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل طباعة الكتاب.