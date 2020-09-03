شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 75 ألف إصابة و 1,461 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 75,336 إصابة مؤكدة و 1,461 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,047,692 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 184,083 حالة وفاة.

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