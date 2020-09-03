شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب أولياء الأمور بالاستغناء عن الدروس الخصوصية فى المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية ثبت فشلها في النظام الجديد، فيجب على أولياء الأمور الاستغناء عنها بعض الشيء، وخاصة مع تواجد المنصات والكتب الإلكترونية التفاعلية، وبالتالى لابد أن يكون هناك اعتماد كلى على هذه الأشياء.

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وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أنه تم استقبال العديد من الشكاوى من الدروس الخصوصية التي تتم عبر شبكة الانترنت، وبتكلفة مرتفعة بطريقة كبيرة.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر، إلى أن التغيير الكامل بالمنظمة التعليمية، الذى وصل حتى الآن للصف السادس الابتدائي، مبنى على الفهم وبشكل مختلف عن المقررات الماضية، وهناك طلاب متفاهمين جدا مع نظم التقييم الجديدة، ويريدون الاستمرار على النظام الإلكتروني، وما يعنى تغير طريقة تفكير الطلاب خلال فترة كورونا.