شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب لتليفزيون الخليج 365: لا نلتفت للابتزاز.. ومستمرون فى نجاحاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن محاولات تشويه مجهودات تنسيقية شباب الأحزاب أمر طبيعي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الكيان. وأوضحت في مداخلة عبر تليفزيون الخليج 365، أن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بمجهودات كبيرة خلال منذ تدشينها في 2018 بهدف تنمية الحياة السياسية والوقوف بجانب الدولة، وبالفعل ظهرت ثمار تلك الجهود، ولدينا شباب داخل مجلسى النواب الشورى، بجانب نواب محافظين وأعضاء بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأشارت شيماء عبد الإله، إلى أنه كان متوقعا أن يكون هناك أشخاصا يعملون لإفشال الكيان، ولكن تعاملنا مع هذا الأمر بشكل احترافي، ولا ننظر إلى هذا الهجوم، بل يزيدنا إصرارا على مواصلة عملنا، ويجب أن نشيد بعدة أشخاص وجهات تقوم بدعمنا بكل قوة.

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وشددت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، على أن الكيان لن ينظر لهؤلاء الأشخاص الذين يحاولون تشويه ما يتم على أرض الواقع.

وقالت: "لدينا معايير قوية ومشددة للانضمام إلى تنسيقية شباب الأحزاب، وبالفعل كل فترة يتم إضافة عناصر جديدة، بشرط الالتزام بالمعايير المعلنة، ونحرص على أن يكون المنضمون حديثا لديهم طموحات وأفكار جديدة قابلة للتنفيذ".

وأضافت: "لدينا لجنة خاصة بفحص طلبات الانضمام للتنسيقية، والشروط واضحة وبسيطة، منها الالتزام بسن محدد والقدرة على العمل السياسي الجماعي".

وردا ما اتهامات البعض بأن الكيان يرفض انضمام أشخاص جدد، قالت شيماء عبد الإله إن هؤلاء الأفراد لم ينضموا للكيان وأن ما يرددوه مجرد ادعاءات، ونرفض الاتهامات التي تشير إلى أننا نرفض انضمام أشخاص جدد، لدينا عدة شخصيات شابة تم ضمها للكيان خلال الفترة الماضية، وما زال لدينا أماكن تسمح بانضمام أشخاص جدد.