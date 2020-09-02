اتحاد طنجة “ينتصر” على كورونا و”يتجاوز” عقبة الرجاء

بلال نوالي

حقق فريق اتحاد طنجة فوزا مهما على الرجاء في قلب المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء بهف دون مقابل.

واستقبل فريق الرجاء البيضاوي بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء ضيفه اتحاد طنجة في مواجهة مثيرة، برسم الجولة 26 من الدوري المغربي.

وأنهى الفريقين الجولة الأولى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم فريق اتحاد طنجة في الدقيقة 74 من الشوط الثاني بواسطة يوسف أنور.

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هدف نزل كصاعقة على لاعبي الرجاء، وجعل المدرب جمال سلامي يقوم بتغييرات من شأنها أن تعدل النتيجة النسور غير أن الأمور ظلت على حالها في ظل استماثة لاعبي فارس البوغاز.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد فريق الرجاء البيضاوي في 45 نقطة متصدرا للدوري، فيما رفع فريق اتحاد طنجة رصيده إلى 18 نقطة في المراكز الأخيرة.

وتعتبر مباراة اليوم أول مباراة يخوض اتحاد طنجة منذ استئناف الدوري بسبب إصابة لاعبيه بكورونا طوال الفترة الماضية، ليضرب عصفورين بحجر واحد، الانتصار على كورونا وتجاوز عقبة المتصدر الرجاء..