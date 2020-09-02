التيمومي: “الملك شافني شوفة أب حنون عطوف وبفضله خضعت لعملية جراحية بفرنسا” – فيديو

وجه محمد التيمومي، النجم السابق للمنتخب الوطني والجيش الملكي، رسالة شكر إلى الملك محمد السادس بعد تكفله لمصاريف العملية الجراحية التي خضع لها بفرنسا، قائلا “الملك شافني شوفة أب حنون عطوف وبفضله خضعت لعملية جراحية بفرنسا”.

واغتنم التيمومي الفرصة لتقيم الشكر لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من المركز الطبي لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضواحي سلا، حيث يواصل تأهيله الطبي.