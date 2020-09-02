اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي تجدد لقاءاتها بالأحزاب

عادت اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي، إلى عقد لقاءاتها مع الأحزاب السياسية في سياق مشاوراتها لإعداد تصور تنموي ينتظر عرضه أمام الملك في يناير المقبل.

وعلمت “أخبار اليوم”، أن اللجنة التقت بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وينتظر أن تعقد لقاء مع قيادة حزب العدالة والتنمية بعد اتصال أجراه رئيس اللجنة شكيب بنموسى مع سلميان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، كما ينتظر التواصل مع أحزاب أخرى.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق تحيين المشاورات بعد جائحة كورونا، لأن الأحزاب قدمت مذكراتها والتقت باللجنة قبل الأزمة الصحية.

وكان بنموسى كشف في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في 14 يوليوز الماضي، أن اللجنة ستعمل على دمج “أثر وباء كورونا على المغرب” ضمن التصور الذي تشتغل عليه، ولهذا ستعود إلى عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، وستواصل عقد لقاءاتها مع الجهات.