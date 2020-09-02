سافر منير المحمدي، حارس المنتخب الوطني ومالقا الاسباني، اليوم الأربعاء، إلى تركيا لإنهاء ترتيبات انتقاله إلى فريق هاتاي سبور التركي، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ “إيفي”.
وغادر المحمدي مقر التجمع الإعدادي لفريق مالقا بألحورين، جنوب الأندلس للالتحاق بتركيا في أفق التعاق مع فريق هاتاي سبور.
ويراهن حارس “الأسود” على خوض تجربة رفقة فريق يلعب بالدوري الممتاز بعدما اقتصرت تجاربه السابقة على فرق من الدرجة الثانية بدوري الجارة الشمالية للمغرب، وتحديدا نومانسيا ومالقا.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس “الأسود” يسافر إلى تركيا للالتحاق بفريق جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.