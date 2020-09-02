حارس “الأسود” يسافر إلى تركيا للالتحاق بفريق جديد

سافر منير المحمدي، حارس المنتخب الوطني ومالقا الاسباني، اليوم الأربعاء، إلى تركيا لإنهاء ترتيبات انتقاله إلى فريق هاتاي سبور التركي، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ “إيفي”.

وغادر المحمدي مقر التجمع الإعدادي لفريق مالقا بألحورين، جنوب الأندلس للالتحاق بتركيا في أفق التعاق مع فريق هاتاي سبور.

ويراهن حارس “الأسود” على خوض تجربة رفقة فريق يلعب بالدوري الممتاز بعدما اقتصرت تجاربه السابقة على فرق من الدرجة الثانية بدوري الجارة الشمالية للمغرب، وتحديدا نومانسيا ومالقا.