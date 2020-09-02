9 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لرواتب موظفي قطاعَي الصحة والتعليم بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 9 ملايين يورو، لدفع رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر تموز/ يوليو الماضي، لما يزيد عن 37500 من موظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية المحتلة، في قطاعي الصحة والتعليم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الاتحاد في بيان، الأربعاء، إنه "في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، والناجم عن أزمة فيروس كورونا، والتطورات السياسية الأخيرة، فإن هذا الدعم سيمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية".

وأضاف أنه في سياق نهج الفريق الأوروبي، قام الاتحاد بتقديم صرف مساهماته المالية لدعم السلطة الفلسطينية، لضمان استمرار الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، إن هذه المساهمة تأتي "في ظل معاناة السلطة الفلسطينية في توفير الرواتب ومعاشات التقاعد، والمحافظة على تقديم الخدمات العامة لمواطنيها".

وشدد بورغسدورف على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل فمن المحتمل أن ينهار النظام بأكمله، مؤكدا أن عدم الاستقرار أو الفوضى ليست في مصلحة أي من الطرفين، "حيث نحتاج إلى اختراق حقيقي لكي يتم استعادة الأمل وإعادة بناء الثقة".

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وفي سياق ذي صلة، أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء الأربعاء، تمديد إغلاق بلدة برقين غرب جنين حتى مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.

وأوضح الرجوب في بيان صحافي، أن عدد الإصابات في بلدة برقين بلغ 47 إصابة بفيروس كورونا ومُتوقع أن يرتفع نتيجة اتساع رقعة المخالطين.

وطالب الرجوب بضرورة الالتزام التام، ليتم تجاوز هذه المرحلة.

بدورها أعلنت بلدية برقين، أنه سيتم فتح المحلات التجارية الخميس، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا مع الالتزام بشروط السلامة العامة والإجراءات الوقائية من قِبل أصحاب المحلات والمواطنين عامة تحت طائلة المسؤولية وستكون متابعة من قبل لجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية، وأشارت إلى أنه سيكون يوم الجمعة إغلاق تام في البلدة.