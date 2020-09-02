الطقس المتوقع في الإمارات غدا

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد للامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً شرقاً ومغبرا على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 08:09 والجزر الثاني عند الساعة 19:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:48 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 55 10

دبــي 42 31 60 10

الشارقة 44 29 70 10

عجمان 40 30 75 15

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أم القيوين 41 27 80 10

رأس الخيمة 42 25 70 10

الفجيرة 38 30 75 20

العين 42 29 40 10

ليوا 45 27 55 10

الرويس 40 30 70 20

السلع 40 30 75 25

دلما 40 33 85 50

طنب الكبرى 38 32 75 40

طنب الصغرى 38 32 75 40

أبو موسى 38 32 75 40