وزير الخارجية العماني يستقبل سفير الإمارات

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

التقى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، محمد سلطان سيف السويدي، سفير الدولة لدى السلطنة.



وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مؤكداً حرص السلطنة على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات والمضي به قدماً إلى آفاق أرحب على الصعد كافة.

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من جانبه، أكد سفير الدولة عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، وما تتسم به من تطور مستمر على المستويات كافة، متمنياً لسلطنة عمان دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.