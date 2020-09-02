مجموعة العشرين تعزّز التنمية المستدامة وخطة الاستجابة الطارئة للدول النامية

المناطق - الرياض

اختتمت اليوم مجموعة عمل التنمية (DWG) في مجموعة العشرين اجتماعها الثالث تحت ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بحضور ممثلي عدة منظمات دولية وإقليمية.

وناقش ممثلو أعضاء مجموعة عمل التنمية عدداً من المحاور منها : إطار عمل تمويل التنمية المستدامة، وتوجيهات البنية التحتية ذات الجودة للربط الإقليمي، وخطة الاستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي منها في البلدان النامية، وإطار المُسائلة المحدث، والتحديث السنوي لمجموعة عمل التنمية الذي تضمّن تحديث الرياض المتعلق بإسهامات مجموعة العشرين في برنامج أعمال 2030، والتحديث السنوي لالتزامات التنمية.

وفي ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ، عقدت مجموعة عمل التنمية ثلاثة اجتماعات رسمية للمجموعة للمضي قُدماً بالمناقشات المتعلقة بالأولويات، إلى جانب استضافتها فعاليتين مصاحبتين ركّزتا على التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب وتمويل القطاع الخاص للتنمية المستدامة.

وتواصل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين التركيز على حماية الأرواح من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تعزيز أساسيات التعافي بصورة أقوى بعد الجائحة.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .